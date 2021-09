Aste ok, la difesa al gup: nessun processo per gli indagati Udienza a Napoli. L'esame dell'avvocato Carlo Taormina

«Processo complicato, ma che conduco nella certezza che la sua innocenza sarà affermata. Al 15 settembre la sentenza». Questo il post dell’avvocato Carlo Taormina al termine dell’udienza gup per il processo Aste Ok. Oggi la difesa ha discusso l’esame degli altri imputati, tra cui Livia Forte, Beniamino Pagano, Damiano Genovese, Carlo dello Russo e Gianluca Formisano. Unica la linea difensiva che ha chiesto per tutti il non luogo a procedere, contestando errori nella trascrizione di intercettazioni. L’avvocato Taormina ha discusso l’esame per il suo assistito, l’imprenditore Formisano.

«Oggi nell’aula bunker di Napoli, il più qualificato Foro Italiano, un illustre contraddittore: il pubblico ministero Henry Woodcock, cattivo, imprevedibile ma straordinariamente intelligente. Ho risposto alla sua requisitoria in difesa di un onesto e importante imprenditore avellinese, vittima di una organizzazione criminale alla quale erroneamente è stato ricondotto dall’accusa». L’udienza è stata aggiornata al 14 e 15 settembre. Ieri si è tenuta un'altra udienza, dove la difesa di Sabino Morano, ha rassegnato le conclusioni al gup Carlo Bardari, con le quali ha richiesto l’emissione di una sentenza di non luogo a procedere. Nel corso dell'arringa,ha passato in rassegna tutti gli elementi che concorrono a comporre il costrutto accusatorio, per dimostrare, come non solo non vi siano elementi di prova, ma che vi sia all’interno degli atti una conversazione tra i fratelli Galdieri che smentisce categoricamente la sussistenza di alcuna attività posta in essere dagli stessi a sostegno del candidato durante le elezioni comunali del 2018.