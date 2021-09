Avellino, esonda il torrente San Francesco: mezza città sott'acqua Una occlusione ha fatto saltare il corso d'acqua. Nessun intervento di Comune

Il torrente San Francesco è esondato. Una occlusione ha fatto innalzare il livello delle acque del corso d'acqua che taglia in due la città di Avellino fino a livelli non gestibili dalla tombatura, che parte da via Tagliamento e finisce a Gradelle delle Tintiere, alle spalle di corso Umberto, dove il torrente riceve le acque nere della parte di città che non è collegata alla rete fognaria. La prima "esplosione" di tombini è avvenuta in via Pescatori, nei pressi del parcheggio del teatro Carlo Gesualdo. Poi altre sono seguite nei pressi della pizzeira Madison, in via Circumvallazione.

In sostanza, tutta la parte bassa e storica della città è sotto l'acqua, non propriamente profumata, rigettata dal torrente e dai suoi innumerevoli afferenti. Le prime conseguenze pratiche che si registrano sono a carico dei residenti della zona del centro storico che, ad effetto domino, si sono ritrovati senza erogazione idrica.

Per il momento non si registra l'intervento di squadre di vigili del fuoco o di tecnici comunali o dell'Alto Calore e i cittadini, come dimostrano i filmati, sono costretti a impegnarsi da soli con mezzi di fortuna.