Furti, scoperta la via di fuga dei ladri. Divelta la recinzione dell'A16 Si continuano a registrare i furti, soprattutto nelle abitazioni a ridosso dell'asse viario A16

L’escalation di furti non si ferma in Irpinia. La banda di ladri continua a colpire le abitazioni, soprattutto quelle a ridosso dell’autostrada A16. L’altro giorno hanno preso di mira la villetta di un uomo, svaligiata mentre lui non era in casa. Alle spalle dell’abitazioni i proprietari hanno notato che la recinzione che protegge l’asse viario dell’A16, era stata divelta. Ed è con molta probabilità che i ladri agiscono in questa maniera e trovano una via di fuga molto facile, passando direttamente dalle campagne all’autostrada. I residenti di contrada Ponticelli lanciano un appello per maggiori controlli.