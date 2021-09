Sicurezza e rispetto norme anti-covid, la Polizia serra i controlli Identificate 141 persone

La Questura di Avellino, allo scopo di fornire una maggiore percezione di sicurezza nonché un forte segnale di legalità, ha notevolmente rafforzato i servizi di controllo del territorio in ambito cittadino con particolare riguardo nelle zone ove insistono pubblici locali, pub e circoli ricreativi che solitamente, specie nelle ore serali e notturne, registrano un maggior afflusso di giovani. All’esito dell’attività di controllo, nella serata di ieri, sono state:

• Identificate 141 persone;

• Controllati 53 veicoli

• Rilevate 2 contravvenzioni al Codice della Strada

Particolare attenzione è stata rivolta anche all’attività di prevenzione per assicurare il rispetto della normativa sul contenimento dal contagio da Coronavirus. A conclusione di essa sono state contestate 15 illeciti amministrativi per inosservanza dell’obbligo dell’uso del dispositivo di protezione (mascherina). Sono altresì in corso mirati accertamenti tesi ad accertare la sussistenza di illeciti da parte di un gestore di un locale del centro, responsabile di aver tenuto musica ad alto volume alle 2,00 di notte.