Raffica di furti d'auto ad Avellino, i ladri agiscono anche di giorno Nel mirino vetture di piccola e grande cilindrata e pezzi di auto

Furti di auto in città. I raid non si fermano ai danni di vetture di piccola o grossa cilindrata. Sono diverse le denunce di persone che hanno segnalato il furto della propria auto, oppure vetture lasciate su mattoni senza ruote. L’altro ieri in via degli Imbimbo la segnalazione di un residente cui hanno rubato una Nissan Qashqai. I ladri agiscono anche di giorno. E’ il caso avvenuto ieri nei pressi dell’area dell’ex Ospedale Moscati di Avellino. Solo per puro caso i ladri non hanno potuto portare via la macchina una Lancia Y. La vettura era stata aperta, e i malviventi hanno provato ad azionare qualche contatto elettrico per poterla metterla in moto, ma qualcosa è andato storto e hanno abbandonato il loro piano. Il tentativo di furto è avvenuto intorno alle16, in pieno giorno. Anche a Mercogliano i ladri stanno facendo razzia di auto.

Questa mattina una signora ha avuto un brutto risveglio. Luca Abete, inviato di Striscia al Notizia, ha pubblicato un post su facebook, con la foto della Fiat 500 abbandonato sui mattoni, lanciando un allarme, che è proprio quello dei furti dei pezzi di auto. In questo caso quindi la macchina era parcheggiata davanti casa della donna. Avellino sta diventando preda al malviventi. I cittadini reclamano più controlli. C’è tanta paura perché i ladri agiscono indisturbati a tutte le ore del giorno e in pieno centro cittadino e senza alcun timore delle forze dell’ordine.