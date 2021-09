Non li fa entrare senza mascherina, picchiato negoziante a Roma: 3 arresti Gli arresti dei carabinieri a Roma

Gli era stato negato l'accesso in un negozio perché non indossavano la mascherina. Per ritorsione hanno atteso all'uscita il titolare e lo hanno aggredito, picchiandolo e rapinandolo, davanti alla moglie e ai figli, di 3 e 7 anni. E' accaduto a Roma il 23 giugno scorso e oggi i carabinieri hanno eseguito un'ordinanza di custodia cautelare emessa dal gip del tribunale di Roma, su richiesta della locale Procura, nei confronti di 3 persone. Un loro complice, fuggito all'estero, è invece ricercato. La vittima è un cittadino cinese, che a causa dell'aggressione ha riportato la frattura del setto nasale. In arresto una donna di Avellino, di 30 anni e un cittadino afghano di 30 anni, tutti con precedenti - sono accusati, a vario titolo, dei reati di rapina aggravata in concorso, lesioni personali aggravate in contest e porto abusivo di armi.