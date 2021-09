Processo Aste ok, Morano: porterò il caso in Parlamento Parla l'ex candidato della Lega dopo la sentenza del gup di non luogo a procedere

Una vicenda che si chiude ma tante altre che si aprono. Sabino Morano, ex leader della Lega, parla in seguito alla sua vicenda relativa all’inchiesta della Dda di Napoli, che lo ha visto scagionato in sede di udienza gup. Morano annuncia una serie di iniziative, tra queste un dossier carico di argomenti che contiene una serie di argomenti da portare in Parlamento. Ieri mattina ha parlato alla stampa, assieme ai suoi due avvocati difensori, Alessandro Diddi ed Elisabetta Cucciniello, collegati in videoconferenza dallo studio di Roma. “Una sentenza statisticamente rara - ha precisato Diddi - ma che dà il senso a tutta la vicenda. La decisione del giudice di Napoli oltre a riconoscere l’innocenza di Morano evidenzia anche l’inconsistenza dell’impianto accusatorio. In pratica - prosegue Diddi - si poteva evitare un processo che ha costretto Morano a doversi difendere anche di fronte l’opinione pubblica”. Morano, al di là dell'azione giudiziaria ha annunciato anche il suo impegno politico. Farà parte dell’associazione Primavera Irpina, ma sta cercando di costruire qualcosa di nuovo con un nuovo simbolo. Ed infine annuncia anche la imminente pubblicazione di due volumi, uno sulle “Origini del capitalismo in Italia” di cui ha scritto la postfazione critica, e l’altro “Il Mondo attuale”.