Traffico di rifiuti, arresti anche ad Avellino L'operazione della Dda di Venezia e dei carabinieri di Belluno

Riguarda anche Avellino l'operazione della Dda di Venezia, denominata "Plastic connection", che ha portato a 12 misure cautelari, nei confronti di presunti appartenenti ad una associazione per delinquere finalizzata al traffico illecito di rifiuti ed emissione di fatture per operazioni inesistenti. L'operazione condotta dai militari dell'Arma di Belluno è stata estesa anche nelle province di Treviso, Padova, Vicenza, Napoli, Avellino e Pisa. L'indagine avviata dopo una attività investigativa su un'importante ditta di rifiuti, ha consentito di acquisire concreti elementi che faccendieri senza scrupoli abbiano messo in contatto imprenditori del nord, titolari di attività specializzate o affini allo smaltimento rifiuti, con altri del meridione, inseriti nella filiera della lavorazione della plastica, consentendo a questi ultimi di smaltire i loro rifiuti, tra cui anche quelli speciali, attraverso l'introduzione nel ciclo produttivo delle aziende del nord o accantonandoli in improvvisati luoghi di stoccaggio, attigui alle aziende stesse.