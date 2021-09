Si trovava nei pressi di abitazioni pronta a compiere furti: fermata una 30enne Foglio di via per la donna della provincia di Siracusa. La donna è stata fermata a Montella

Non si ferma la controffensiva posta in essere dai Carabinieri per il contrasto ai furti: il Comando Provinciale di Avellino, con l’effettuazione di mirati servizi, continua incessantemente a porre attenzione all’attività di perlustrazione nei comuni dell’Irpinia, implementando ulteriormente il controllo del territorio, con particolare riguardo agli obiettivi sensibili della provincia e a quelle aree particolarmente colpite dal fenomeno dei furti.

Nell’ambito di tali servizi, i carabinieri dell’Aliquota Radiomobile della compagnia di Montella hanno sorpreso una donna che si aggirava con fare sospetto nei pressi di alcune abitazioni isolate.

Dopo averne osservato i movimenti, i militari hanno proceduto al controllo. Si tratta di una trentenne residente in provincia di Siracusa e con a carico numerosi precedenti di polizia per reati contro il patrimonio, principalmente furti in abitazione. Alla specifica richiesta da parte degli operanti, la stessa non ha fornito alcuna valida giustificazione circa la sua presenza in quel luogo. Dopo gli accertamenti di rito, a carico della predetta è stata avanzata proposta per l’emissione della misura di prevenzione del Foglio di Via Obbligatorio.