Scomparsa Botte, Vassiliadis (Ugl): "Addolorati, esempio di serietà" Il cordoglio per la morte del questore

"L'Ugl si stringe al dolore che, in queste ore, ha colpito la famiglia e i colleghi del Questore Luigi Botte. Con la scomparsa di Botte non solo la Polizia di Stato ma ogni singolo cittadino ha perso un punto di riferimento, un grande uomo al servizio dello Stato, sempre attento e professionale nel suo operato. Il suo ricordo resterà indelebile in ognuno di noi". Queste le parole di Costantinos Vassiliadis, segretario provinciale dell'Ugl Avellino in merito alla scomparsa dell'ex Questore di Avellino, Luigi Botte.