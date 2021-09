Attimi di follia davanti al tribunale, arriva la polizia: fermato un uomo Attimi di paura. la lite nata per un problema di viabilità

Attimi di paura si sono vissuti davanti al tribunale di Avellino. Scene da far west con l’intervento di polizia e carabinieri. Alla base della lite, un problema di viabilità, con in tentativo di aggressione. Tutto si è verificato intorno alle 18,30, una macchina guidata da un uomo, ha tamponato un’altra vettura con all’interno una donna e il figlio. Da qui il diverbio finito con il tentativo di aggressione da parte dell’uomo, visibilmente esagitato, nei confronti del figlio della signora. A nulla è servito l’intervento dei vigili urbani, a un certo punto l’uomo a torso nudo si è rimesso in macchina con il tentativo di fuggire. Sul posto però, tempestivamente sono arrivati carabinieri e polizia che hanno fermato l’uomo in evidente stato confusionale.