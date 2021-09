Visita del generale Jannece alla caserma dei carabinieri di Avellino L'alto ufficiale è il nuovo comandante Legione Carabinieri Campania

Questa mattina il Generale di Brigata Antonio Jannece, da questo mese comandante della Legione Carabinieri Campania, è giunto in visita ad Avellino. L’Ufficiale Generale è stato accolto alla caserma dei carabinieri di via Brigata Avellino dal Comandante Provinciale, Colonnello Luigi Bramati. Nel rispetto delle misure di prevenzione per evitare la diffusione del contagio da Covid-19, il Generale Jannece ha incontrato una ristretta rappresentanza di militari in servizio presso i diversi Reparti dislocati nella provincia. L’Alto Ufficiale ha incitato a non abbassare mai il livello di guardia ed ha sottolineato l’importanza della funzione sociale quotidianamente assolta soprattutto dal personale effettivo alle stazioni carabinieri, sempre pronto a recepire le richieste dei cittadini ai quali bisogna dare risposte concrete e puntuali. Si è poi soffermato sulle tematiche connesse al benessere del personale, interloquendo con i militari e rivolgendo particolare attenzione ai loro problemi. Accompagnato dal Comandante Provinciale dei Carabinieri, il Generale Jannece ha incontrato nelle rispettive sedi istituzionali il Procuratore della Repubblica di Avellino, Dott. Domenico Airoma, con il quale ha ripercorso le principali attività di polizia giudiziaria che hanno interessato il territorio della provincia irpina, e il Prefetto di Avellino, Dott.ssa Paola Spena. Nel corso dell’incontro è stata approfondita la situazione complessiva della provincia, con un focus sull’ottima sinergia tra le Istituzioni, rafforzata nell’attuale periodo di emergenza sanitaria.