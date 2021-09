Covid, ad Atripalda intera famiglia contagiata, tra loro anche due bambini Cresce il contagio tra i bimbi. Diverse

Cresce il contagio tra i bambini. Sono già diverse classi in Dad negli istituti scolasti di Avellino e provincia. Allarme nel comune di Atripalda, dove un intero nucleo familiare è attualmente in isolamento per aver contratto il virus, tra questi anche due bambini. Le loro condizioni, fortunatamente, non sono gravi. Tranquilla la situazione negli ospedali. All’ospedale Moscati di Avellino, nell’area Covid dell’Unità operativa di Malattie Infettive dell’Azienda ospedaliera Moscati sono ricoverati 5 pazienti, tre in meno rispetto alla settimana scorsa.