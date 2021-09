Furti nelle abitazioni, ladri portano via soldi e gioielli Cresce l'allarme nelle zone periferiche della città ma anche in alcuni comuni della provincia

Continuano i furti nelle abitazioni. Ieri diverse segnalazioni sonmo arirvate dalla zona del montorese. Ma la scorsa alcuni residenti delle contrade periferiche della città, come contrada Bagnoli, dove i ladri sono entrati in un'abitazione, nel pomeriggio, approfittando della momentanea assenza dei proprietari. I malviventi dopo aver forzato un ingresso laterale, sono entrati e hanno portato via oro e gioielli. La casa è stata messa a soqquadro e i ladri hanno agito indisturbati. Allarme anche ad Aiello del Sabato, dove i furti negli ultimi mesi hanno causato ansia e preoccupazione tra i residenti. I controlli continuano, naturalmente, soprattutto nelle contrade e nelle zone periferiche. Mentre, ieri a Montoro i ladri sono riusciti a portare via da un'abitazione l'intera cassaforte.