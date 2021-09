Avellino. Topi in città, la segnalazione da via Genovese Ancora segnalazioni della presenza di ratti

Ancora nuove segnalazioni per la presenza di ratti in città. Questa volta la denuncia arriva da un residente di via Genovese, strada che conduce allo stadio Partenio. Da qualche giorno, in quella zona molto abitata, e ricca di verde, circolano grossi ratti. Purtroppo a questo si aggiunge anche la cattiva manutenzione delle aiuole che favorisce, appunto, la presenza dei topi. Ma le segnalazioni arrivano anche da altre zone di Avellino, come via Tagliamento e viale Italia.