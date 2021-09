Revocata la misura per De Vizia: ritorna alla guida di Confindustria Erano indagato in una inchiesta della procura di Benevento

Emilio De vizia ritorna alla guida di Confindustria. La procura di Benevento ha revocato la misura cautelare di interdizione dall’esercizio delle attività di impresa per un anno. Finito tra gli indagati in una inchiesta della Procura di Benevento, De Vizia si è visto notificare a fine giugno, un provvedimento interdittivo per asserite irregolarità nell'espletamento di una bonifica a Sant'Agata de Goti. Per questo motivo, però, di sua iniziativa, in seguito alla notifica dell’atto della procura beneventana, si dimise da Confindustria. E oggi, alla luce della revoca delle misure cautelari, Emilio De Vizia ritorna alla guida dell’ente.