Ariano: pauroso schianto a Camporeale: tre persone finiscono in ospedale Lo scontro è avvenuto all'altezza del famigerato bivio che porta a Biogem

E' di tre feriti fortunatamente tutti non gravi il bilancio di un pauroso incidente stradale avvenuto in serata lungo la statale 90 delle puglie in località Camporeale all'altezza del famigerato bivio che porta a Biogem.

Lo scontro che poteva avere conseguenze davvero drammatiche ha visto coinvolte due auto, una fiat panda guidata da una donna di 55 anni residente in località Vascavino ad Ariano Irpino e una ford fiesta con a bordo due giovani di 30 e 32 anni di Savignano Irpino. Questi ultimi viaggiavano in direzione Napoli, mentre l'auto della donna stando ad una prima ricostruzione sembrerebbe, fosse diretta all'area industriale.

Lo schianto è stato talmente violento a tal punto da abbattere un muretto di cemento davanti all'ingesso del ristorante Taverna Vitoli. Sul posto tre ambulanze del 118 da Ariano, Savignano e Montecalvo Irpino e una volante della Polizia. Agli agenti del commissariato arianese il compito di ricostruire la dinamica dell'incidente. Le persone rimaste ferite sono state trasportate al pronto soccorso dell'ospedale Sant'Ottone Frangipane, nessuna fortunatamente in codice rosso.

Si tratta dell'ennesimo incidente su questa trafficata arteria la cui pericolosità è stata più volte segnalata all'Anas da Carmelo Cicchella referente della zona. Ne sanno qualcosa gli stessi titolari di Taverna Vitoli, costretti a subire danni di continuo con le auto che il più delle volte piombano contro la loro struttura. Manca l'illuminazione pubblica su quel tratto, nonostante il triste bollettino di morti negli anni e la velocità è altissima a tutte le ore del giorno. Stasera la tragedia è stata sfiorata davvero per un soffio.