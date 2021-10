Gravissimo incidente: disperato trasferimento in elicottero da Ariano a Salerno In rianimazione una ragazza di 19 anni dopo uno schianto avvenuto nel cuore della notte in Irpinia

Una ragazza di 19 anni di Frigento è ricoverata in gravissime condizioni nel reparto di rianimazione dell'ospedale Ruggi D'Aragona di Salerno in seguito ad un terribile schianto in auto avvenuto nel cuore della notte lungo la strada già tristemente nota di Pila ai Piani.

Stamane poco dopo le 8.00 il trasferimento in elicottero dall’elisuperficie di via Maddalena ad Ariano Irpino. Alessia Tarantino, originaria del luogo, residente nella zona Pip, stava facendo rientro a casa, quando improvvisamente, per cause in corso di accertamento è finita fuori strada cappottandosi.

Estratta dalle lamiere della vettura in condizioni gravissime è stata trasportata dai sanitari del 118 al pronto soccorso dell’ospedale Frangipane dove i medici hanno riscontrato un serio trauma cranico facciale, fratture e contusioni su varie parti del corpo. E’ stata intubata e poi trasferita nella struttura ospedaliera salernitana. La prognosi è riservata.

A garantire le operazioni di atterraggio e decollo nell’eliporto, Vigili del Fuoco e Polizia. Sulla dinamica esatta dell’incidente stanno indagando i carabinieri.