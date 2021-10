Furti: ancora una notte insonne ad Ariano: malviventi svaligiano tre abitazioni Hanno colpito ancora e questa volta nei pressi del carcere in località Grignano

Avrebbero agito questa volta in quattro o cinque persone a colpo sicuro dopo aver evidentemente studiato bene i movimenti delle loro prede, mettendo a segno con una rapidità d'azione incredibile ben tre furti, di cui due in località Grignano alle spalle del carcere Campanello e un'altro sul versante opposto, in locaità Tressanti nelle campagne a nord del tricolle. Un quarto da accertare in contrada Stillo.

In una delle abitazioni presa di mira dai malviventi non vi era nessuno all'interno, in un'altra invece la proprietaria si trovava al piano di sotto, mentre i ladri erano tranquillamente intenti a svaligiare le altre stanze nella parte superiore. L'arrivo delle forze dell'ordine sul posto è stato immediato.

C'è chi ha tentato di mettere in fuga i malviventi, probabilmente attesi da un basista in auto, sparando in aria nei campi. La gente si è riversata in strada in preda alla paura come nei giorni del terremoto.

La polizia giunta dopo pochissimi minuti a Grignano ha raccolto una serie di testimonianze dei residenti, mentre i carabinieri hanno ispezionato un'abitazione abbandonata in contrada Cardito (nella foto), in passato ultizzata dai ladri come nascondiglio dopo i furti. Indagini sono in corso ma finora della banda nessuna traccia.