Rubano legna di faggio in montagna a Mugnano: coppia denunciata dai carabinieri I controlli e il sequestro dei carabinieri Forestali di Monteforte Irpino

Prosegue l’azione dei Carabinieri del Gruppo Forestale di Avellino, costantemente impiegati in servizi di controllo del territorio finalizzati a garantire sicurezza e rispetto della legalità. All’esito di un servizio finalizzato al controllo del territorio per la tutela delle aree protette svolto dai carabinieri delle stazioni Forestale di Monteforte Irpino, Lacedonia e Serino, è stata deferita in stato di libertà alla Procura della Repubblica di Avellino una coppia ritenuta responsabile del reato di “Furto aggravato in concorso”.

Le due persone, in località boschiva di Mugnano del Cardinale, all’interno di un’area sottoposta a vincolo idrogeologico ricadente nel Parco Regionale del “Partenio”, sono stati sorpresi nel caricare sul loro veicolo dei tronchi di albero di faggio secolari, già depezzati. Sottoposti a sequestro circa 50 quintali di legna, il veicolo (sprovvisto di assicurazione obbligatoria) e gli attrezzi verosimilmente utilizzato per il taglio.