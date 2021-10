Bimbo di quattro anni ingerisce una moneta: operato e salvato al Frangipane Pronto soccorso attivo e provvidenziale intervento dell'unità operativa di gastroenterologia

Bimbo di sei anni ingerisce accidentalmente una moneta di 20 centesimi e viene operato d'urgenza dal primario di gastroenterologia Luigi Pasquale insieme alla collega Desiree Picascia all'interno del blocco operatorio dell'ospedale Sant'Ottone Frangipane di Ariano Irpino.

Il piccolo stava giocando a casa quando i genitori si sono accorti dell'accaduto. Non hanno perso un solo istante e hanno subito trasportato il figlioletto in pronto soccorso. Qui l'equipe di turno si è immediatamente attivata, allertando la gastroenterologia e gli anestesisti.

La radiografia ha evidenziato la presenza di quel corpo estraneo in maniera nitida e si è proceduto quindi all'intervento chirurgico, che è perfettamente riuscito. Ora il bimbo è ricoverato sotto osservazione in pediatria e i suoi genitori hanno potuto tirare un sospiro di sollievo. Un intervento che evidenzia ancora una volta la grande importanza della divisione di gastroenterologia ad Ariano sotto la guida attenta ed esperta del primario Luigi Pasquale tra le eccellenze a livello nazionale per numero di prestazioni, risultati e traguardi ottenuti nel corso degli anni e capacità professionali.

Episodi che purtroppo sono all'ordine del giorno. Spesso causano gravi difficoltà respiratoria e non sempre al primo impatto si riesce a capire il motivo. Un dato è certo, di fronte ad un caso del genere bisogna agire in fretta onde evitare serie complicazioni, una fra tutte che la moneta spostandosi potesse provocare lesioni all’esofago. Pericolo scongiurato grazie alla tempestività dei soccorsi.