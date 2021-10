Incidente stradale sul Raccordo: traffico bloccato verso Avellino Tre le auto che si sono scontrate all'altezza del comune di Montoro Sud

Incidente sul raccordo Salerno Avellino. Tre le auto coinvolte. L’impatto è avvenuto all’altezza dell’uscita di Montoro Sud, in direzione Avellino, probabilmente durante la fase di sorpasso. Sul posto sono arrivati immediatamente gli agenti della polizia stradale e i vigili del fuoco. I caschi rossi hanno dovuto tagliare le lamiere delle vetture per liberare la strada. Il traffico si è completamente bloccato. Si sono create code lunghissime. Un muro di vetture e automobilisti su tutte le furie. Fortunatamente l’incidente non ha causato feriti. Le persone coinvolte sono state assistite sul posto dagli operatori del 118 per accertamenti.