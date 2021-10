Assalto alla sede Cgil, Avellino si mobilita Presidio permanente in via Padre Paolo Manna

Presidio permanente nella sede provinciale della Cgil irpina, in via Padre Paolo Manna, ad Avellino. Dopo l'attacco alla sede nazionale, a Roma oggi pomeriggio, da parte dei manifestanti «no-green pass», Avellino si mobilita.

Domani il presidio continua, mentre il segretario generale Franco Fiordellisi e altri quadri del gruppo dirigente irpino saranno a Roma a fianco del segretario generale Maurizio Landini che ha convocato un'assemblea straordinaria.

«Sono gruppi di fascisti organizzati», dice Fiordellisi. «Persone che nell'ambito della crisi pandemica si sono riunite e adesso sta esplodendo la loro ingiustificata rabbia. Verso chi e verso cosa non è dato saperlo. Quel che è certo che a distanza di decenni si tornano ad attaccare le sedi del sindacato: una violenza tremenda e assolutamente non tollerabile. Sono attacchi squadristi inaccettabili».



«La Cgil è per la vaccinazione obbligatoria».

«Il gruppo dirigente irpino e tutte le compagne e compagni si sono riuniti presso la nostra sede. E oggi saremo ancora presenti. C’è bisogno di dare, dalla Campania dall’Irpinia e da tutte le Camere del lavoro, un segnale forte di presidio democratico e in difesa dei nostri valori, della nostra storia contro i fascisti. Resistenza sempre».