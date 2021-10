Assalto alla Cgil, Vassiliadis: "Gesto indegno. Piena solidarietà" Il segretario Ugl: "Colpito il cuore della democrazia"

"Scendere in piazza e manifestare è un diritto solo se fatto in modo pacifico e rispettoso. Il contrario di quello che è stato realizzato oggi a Roma a danno della sede della CGIL: un atto vile ed indegno per una società civile come la nostra".

Così Costantino Vassiliadis, segretario provinciale dell'Ugl Avellino, in merito all’irruzione da parte dei manifestanti No Vax all’interno della sede della CGIL di Corso Italia a Roma.

"Quei facinorosi non hanno semplicemente danneggiato una struttura ma - precisa Vassiliadis - hanno colpito il cuore della democrazia e il mondo del lavoro, già brutalmente ferito dalla crisi e dalla profonda emergenza sanitaria del momento".

L' Ugl Avellino esprime così "piena solidarietà alla Cgil, ai sindacalisti, ai lavoratori, agli uomini e alle donne che sono parte integrante della società. Piena solidarietà anche alle forze dell'Ordine, sentinelle della legalità e costantemente a rischio in nome della sicurezza. L'auspicio è che vengano a identificati al più presto gli autori di questo vile gesto e fatta presto giustizia".