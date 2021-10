Si rompe differenziale: bilico con finitrice resta bloccato sulla statale 90 L'autista non perde tempo e si attiva subito per garantire la sicurezza agli automobilisti

Si rompe improvvisamente il differenziale e un bilico che trasportava finitrice e rullo resta bloccato sulla statale 90 delle Puglie. E' successo questa mattina ad Ariano Irpino.

L'autista dell'autoarticolato si è immediatamente attivato facendo giungere sul posto un mezzo dotato di segnaletica e nel segnalare egli stesso la situazione di pericolo agli automobilisti in transito sia in direzione Foggia che verso il centro della città. In supporto sono giunti poi altri operai, colleghi di lavoro facenti parte dell'impresa che sta eseguendo interventi di asfalto del manto stradale sulla stessa statale 90 delle puglie in cui è avvenuto il blocco. Allertata anche la polizia municipale.

Lievi rallentamenti al traffico ma situazione sotto controllo e gestita con attenzione e solerzia dalla ditta in questione onde evitare disagi e difficoltà in un incrocio già teatro di diversi incidenti.