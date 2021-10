Danneggiamenti da parte di ignoti al monumento ai caduti e silos Calvario Ariano Irpino: a fare la scoperta, nel primo caso è stato l'ambientalista Felice Vitillo

Gocce di colore bianco su una delle sculture di piano della croce e nuovi danneggiamenti da parte di ignoti all'interno del silos Calvario ad Ariano Irpino.

A fare la scoperta, nel primo caso è stato l'ambientalista Felice Vitillo, il quale afferma: "Lo abbiamo notato casualmente, durante un giro di perlustrazione a piano della croce, dove esistono anche altre anomalie nei presi degli istituti scolastici. Non sappiamo con esattezza se si tratta di vernice o pennarelli, bianchetto. Sta di fatto che qualcuno ha in ogni caso oltraggiato una delle statue in bronzo che fanno parte del monumento ai caduti. Mi auguro che chi di competenza possa darci presto una risposta su quanto accaduto, anche attraverso le telecamere che mi auguro siano attive in questa zona."

Nel silos Calvario, nonostante il grande lavoro dell'operaio comunale Rosario Vernacchia, intervenuto più volte per ripulire i vari ambienti e servizi igienici, qualcuno ha pensato bene di sradicare e abbattere con estrema violenza porte tagliafuoco delle scale di emergenza, insieme a quelle dei bagli.

Un ennesimo dispetto da parte di idioti. Gli stessi forse che qualche settimana hanno sollevato un paletto, di quelli che impediscono l'entrata alle auto in villa, per poi come se nulla fosse, davanti a più persone, tra l'altro rimaste in silenzio nasconderlo nella pineta.

Un centro storico purtroppo alle prese con una serie di problematiche anche piuttosto serie. Da alcuni giorni, come se non bastasse, cittadini e commercianti devono fare i conti con un paio di persone alla continua ricerca di denaro per il consumo di sostanze alcoliche.