Raffica di furti in città, in azione la banda delle Fiat Panda Diversi i furti messi nel centro di Avellino

Ad Avellino in azione la banda della Fiat Panda. Sono diverse le vetture rubate, nel giro di pochi giorni. Alcune sono state ritrovate smontate a poca distanza dal luogo del furto. Ma i furti riguardano anche altre auto, sempre utilitarie e quasi tutte al centro di Avellino. Ieri pomeriggo è stata rubata una Panda in via Volpe, a pochi passo da piazza kennedy, la settimana scorsa un'altra vettura è sparita in via Carducci, e un altro tentativo di furto in una traversa di viale Italia. Sul caso indagano i sia i carabinieri che la polizia.