Officina meccanica sprovvista di depuratori: denunciata la titolare E' stata denunciata dai carabinieri Forestali di Volturara Irpina

Alla Procura della Repubblica di Avellino è stata denunciata dai carabinieri della stazione Forestale di Volturara Irpina la legale rappresentante di un’officina meccanica di Castelfranci, ritenuta responsabile dell’irregolare gestione dei rifiuti prodotti all’interno del citato opificio, non essendo in grado di esibire documentazione attestante la correttagestione degli stessi. Dall’accesso ispettivo emergeva altresì che l’officina era sprovvista sia del sistema di depurazione per il trattamento delle acque di prima pioggia (che avveniva direttamente sul suolo) sia del certificato di prevenzione incendi.