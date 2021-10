Ancora un volo mortale dal ponte della panoramica ad Ariano E' l'ennesima tragedia nel corso degli anno da questo luogo maledetto

E' successo ancora una volta, alla stessa ora e dallo stesso punto maledetto. Il ponte della panoramica ad Ariano Irpino miete un'altra vittima.

Un volo senza scampo nel vuoto fino ad impattare contro la ringhiera e un passamano, di fronte all'ingresso di un'attività commerciale. E' stato un dipendente a fare la triste scoperta e ad allertare immediatamente i carabinieri la cui caserma è situata di fronte al luogo della tragedia. Sul posto i sanitari del 118, i vigili del fuoco del distaccamento di Grottaminarda e la polizia municipale, Soccorsi purtroppo inutili, per Emanuele, un giovane di 30 anni del luogo residente in centro, non c'è stato nulla da fare.

Una morte atroce, l'ennesima da un ponte già maledetto e da anni privo di una barriera protettiva più volte invocata dallo stesso titolare dell'attivita commerciale Filippo D'Alessandro e dalla gente.

Un triste giorno per Ariano e ancora una giovane vita spezzata con i suoi perchè che forse resteranno solo nella mente di chi ha deciso di farla finita per sempre.