Catturato pericolosissimo latitante accusato di 5 omicidi: è rinchiuso ad Ariano Si tratta di un 40enne pachistano ricercato da oltre dieci anni

Un 40enne pachistano ricercato da oltre dieci anni è stato catturato e rinchiuso nel carcere Campanello di Ariano Irpino dallo scorso 19 ottobre. Il pericolosissimo latitante è accusato dell'assassinio di cinque persone. La polizia lo ha rintracciato e arrestato nel casertano, ad Aversa.

Era attivamente ricercato dalle autorità del suo Paese perchè accusato di aver ucciso a colpi d'arma da fuoco ben cinque persone.

Nei suoi confronti è stato emesso un mandato di cattura internazionale per omicidio plurimo. Il 40enne è stato intercettato in un albergo ad Aversa. I poliziotti del locale commissariato hanno bloccato le vie di fuga facendo irruzione nella stanza occupata dall'uomo. In passato era riuscito a sottrarsi all'arresto dichiarando false generalità alle forze dell'ordine. E' in attesa di estradizione in Pakistan, dove dovra' scontare la pena prevista dell'ergastolo.