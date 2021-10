Pistola trovata nella cassetta postale, è giallo al centro storico di Avellino L'arma è stata ritrovata da un condomino che ha avvertito i carabinieri

I carabinieri di Avellino indagano su uno strano ritrovamento. La segnalazione è arriva dal condominio di via Fontanatetta, un residente nel rincasare ha notato un involucro strano infilato nella cassetta della pubblicità. Ha provato ad aprirlo con cautela e ha notato che all'interno c'era un'arma, una pistola. Subito è partita la chiamata al 112. Sul posto sono arrivati i carabinieri che hanno avviato gli accertamenti. Hanno prelevato il pacco e hanno accertato che effettivamente si trattava di una pistola. Sono in corso verifiche sull'arma, ma si indaga anche sull'inquientante episodio. Chi ha potuto mettere la pistola nelle cassette? Era indirizzata a qualcuno? O qualcuno invece se ne voleva disfarsene? Resta un mistero al momento. Ma gli inquirenti sono al lavoro per capire anche chi abita in quel palazzo e in quella zona. I residenti lamentano da tempo un abbandono totale. Un'area a pochi passi dal centtro storico ma che spesso è stata al centro delle cronache.