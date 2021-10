Lotta alla droga in Irpinia. Segnalati alla prefettura 11 giovani i controlli dei carabinieri di Baiano, Avella, Monteforte e Quindici

Continua incessante l’opera di prevenzione e repressione in ordine al contrasto di attività illecite legate al fenomeno dell’uso e spaccio di sostanze stupefacenti disposta dal comando Provinciale deicarabinieri di Avellino.

L’attività condotta da militari in divisa, coadiuvati da colleghi in borghese e in talune circostanze eseguita unitamente ad unità cinofile, è mirata a dissuadere dall’uso di droghe.

In tale contesto, i carabinieri della compagnia di Baiano negli ultimi giorni hanno eseguito numerosi controlli in tutto il territorio.

L’attività ha portato alla segnalazione, ai sensi dell’articolo 75 del D.P.R. 309/90, di 11 giovani, di età compresa tra i 15 ed i 35 anni.

In particolare, i Carabinieri dell’Aliquota Radiomobile e delle Stazioni di Baiano, Avella, Monteforte Irpino e Quindici, nel pattugliare i rispettivi comuni, in distinte occasioni hanno individuato i predetti, tutti del posto, i quali, all’esito di perquisizioni, sono stati trovati in possesso di modiche quantità di sostanze stupefacenti (hashish e marijuana) per uso personale. La droga è stata sottoposta a sequestro