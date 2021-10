Spaccio di droga in piazza ad Atripalda: assolti due giovani La sentenza del tribunale di Avellino.

Sorpresi mentre spacciano droga: il giudice li assolve. Indagati due giovani di Atripalda, accusati di aver ceduto sostanza stupefacente ad una persona. I fatti si sono verificati nel 2019 e sono avvenuti in piazza ad Atripalda, nell'immediatezza fu fermato anche l'acquirente. Ieri si è concluso il processo per entrambi. Dopo l'escussione degli agenti operanti, che avevano attenzionato i due giovani, facendo anche degli appostamenti, le difese hanno evidenziato che la cessione delle sostanze non è stata dimostrata con certezza durante l'istruttoria e che le modiche quantità escludevano lo spaccio, il giudice ha emesso sentenza di assoluzione per lieve tenuita del fatto.