Accusati dai figli adottivi di maltrattamento: coppia di Monteforte assolta Un lungo processo che ha ridato il sorriso a due genitori

Una bella vittoria ottenuta in tribunale che è riuscita a ridare il sorriso ad una coppia di Monteforte Irpino, che aveva provato in tutti i modi a dare amore a due bambini con la loro adozione. Purtroppo nel corso degli anni, con i figli adottivi nati in Colombia, erano sorti i primi problemi di adattamento. Tutto normale se non fosse che a un certo punto, il figlio più grande comincia a provare una certa insofferenza per la permanenza in Italia e in quella famiglia, ed è così che si reca dalle forze di polizia per sporgere denuncia di maltrattamenti. Comincia un calvario per la coppia di Monteforte, fatto di accertamenti, assistenti sociali, allontanamento dalla casa dei due figli e un processo da subire per il reato di maltrattamenti, appunto. Questa mattina, il processo ha avuto fine grazie alla sentenza del giudice del tribunale di Avellino Michela Eligiato che ha mandato assolto i due genitori perché il fatto non sussiste. La difesa, rappresentata dall’avvocato Innocenzo Massaro, supportato dal prezioso lavoro della psicologa e assistente tecnica Nella Sabatino, ha dimostrato che uno dei figli, affetto da personalità manipolativa, aveva indotto anche il fratellino più piccolo a raccontare il falso. Sì, perché è emerso che i ragazzini avevano inventato tutto, probabilmente con la volontà di ritornare in Colombia.