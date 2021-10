Tentano di incendiare il gazebo sfidando anche gli operai forestali Non c'è pace per il boschetto Pasteni ad Ariano Irpino

Stavano piantando alcuni alberi in fondo alla pineta, quando improvvisamente hanno visto del fumo e si sono precipitati nella parte alta del boschetto scongiurando il peggio. E' quanto capitato agli operai idraulico forestali della Comunità Montana Ufita ad Ariano Irpino. Una comitiva di studenti ha tentato di dare fuoco al gazebo appena riparato dopo i recenti atti vandalici. Questa volta l'intento era di andare ben oltre, di distruggerlo completamente. E ci è mancato davvero poco.

I delinquenti, perchè è riduttivo ormai definirli vandali avevano già incendiato una bottiglia nella parte centrale del tavolo, dove solitamente mangiano a pranzo anche gli stessi operai nella pausa lavoro. Quando questi ultimi sono giunti sul posto gli autori del vergognoso gesto si erano già dileguati.

E' successo in pieno giorno questa volta, fatto ancora più grave. Probabilmente lo rifaranno e se non si correrà ai riparti azionando un sistema di videosorveglianza, resteranno ancora una volta impuniti. Profonda amarezza e indignazione da parte degli operai, che davvero non sanno più cosa fare per proteggere quel luogo. Riparazioni su riparazioni. Un'area bellissima, arricchita di staccionate nuovissime, panchine, sentieri risistemati e un gazebo diventato scomodo dal primo giorno.