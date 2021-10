Furti ad Ariano: i ladri hanno colpito ancora Sollecitati maggiori controlli in vista delle prossime ricorrenze

Hanno colpito ancora e in maniera spregiudicata, sempre nella stessa zona. A distanza di quindici giorni sono ritornati addirittura in un'abitazione già svaligiata. E' successo in località Grignano ad Ariano Irpino nei pressi di un autolavaggio. I malviventi dopo essere stati evidentemente distratti hanno portato via due orologi e tentato di scardinare una cassa forte.

"Abbiamo paura ci dice un residente - non sappiamo cosa dobbiamo aspettarci ancora. I ladri girano ancora a piede libero e nessuno fa nulla. Viviamo ormai con la preoccupazione addosso. Ed è inconcepibile tutto questo. Possibile che non si riesce a venirne a capo?"

Il timore è che nelle prossime ore, in concomitanza con la ricorrenza di ognissanti e la commemorazione dei defunti, giornate in cui le abitazioni restano maggiormente incustodite, i ladri possano trovare terreno fertile per colpire ancora. Vengono sollecitati da più parti maggiori controlli al fine di scongiurare tale rischio.

Basta collegarle alla banca dati delle forze dell’ordine, e sono in grado di fornire in tempo reale alla centrale operativa della polizia o dei carabinieri informazioni sul passaggio di veicoli rubati o sospetti.

Alla luce di ciò che sta accadendo viene sollecitata ancora una volta la proposta di installare telecamere in entrata e uscita dalla città nelle due zone periferiche Martiri e Cardito. Se ne parla da anni, ma nulla è stato fatto fino ad oggi sotto questo aspetto. E’ l’unico modo per combattere la criminalità in un territorio così vasto e vulnerabile, dove le infiltrazioni soprattutto dalla vicina Puglia sono piuttosto frequenti. Le chiamano telecamere intelligenti perché leggono e riconoscono i numeri di targa dei veicoli in entrata e uscita dalle città.