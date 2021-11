Incubo furti, Grottaminarda in subbuglio: ladri penetrati dall'autostrada Ad agire tre persone vestite di nero, incappucciate e con un presunto accento est europeo

Sono penetrati dall'A16 Napoli-Bari dopo essere stati scaricati da un'auto i malviventi che ieri sera hanno messo in subbuglio Grottaminarda, prendendo di mira varie zone, quasi tutte a ridosso dell'autostrada.

Hanno tagliato alla perfezione una rete accanto ad un sottopasso in via Bisciglieto ed aperto così un varco che ha permesso loro di raggiungere con facilità alcune abitazioni. La scoperta è stata fatta stamane dalla locale polizia municipale.

Tra colpi tentati e consumati se ne contano almeno quattro e forse anche qualcuno in più. In via Pioppi in particolare un'abitazione è stata messa a soqquadro e il bottino è ancora in via di quantificazione. Ad agire tre persone, vestite di nero, incappucciate e con un presunto accento est europeo.

Via Milano, Bellini, Pioppi e zona Cimitero le zone maggiormente prese di mira. Le incursioni sono state quasi tutte disturbate dalle forze dell'ordine coordinate fra loro. Guardia di Finanza di Ariano Irpino già presente sul posto per una serie di controlli mirati e incisivi, Carabinieri, Polstrada e Polizia Municipale in sinergia tra loro hanno in poco tempo cinturato il territorio, fino a mettere in fuga i delinquenti. Ed è stata questa la salvezza altrimenti il bilancio sarebbe stato davvero pesante.

Si è rischiato lo scontro fisico in qualche caso. Ma alla fine i balordi vistisi braccati si sono dileguati nelle campagne circostanti. E' stata una notte di intenso lavoro per le forze dell'ordine ma della banda nessuna traccia.