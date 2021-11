Ancora vandali all'ex Eliseo: sfondati i muri delle finestre Non c'è pace per la struttura di corso Europa

La città è ormai in preda ai vandali. Lungo corso Vittorio Emanuele non si fa nemmeno in tempo a ripulire che compaiono altri muri imbrattati con vernice e frasi no vax, per non parlare delle strutture dismesse e abbandonate, come quella dell'ex cinema Eliseo.

Un nuovo raid che ha colpito la struttura di via Roma già pesantemente danneggiata nel corso di questi anni. Qualche giorno fa il Comune aveva preso provvedimento contro le incursioni notturne e aveva murato le finestre che portano ai piani inferiori. Ma ieri notte, ignoti hanno rotto anche i mattoni posti a chiusura delle finestre che affacciano sul piazzale interno dell’ex Cinema Eliseo. Un ennesimo danno all'edificio e una beffa nei confronti dell'amministrazione Festa che cerca in ogni modo di tulare il bene comunale.