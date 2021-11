Falso otorino ad Avellino centro: due indagati I carabinieri hanno prelevato materiale dallo studio dei falsi professionisti

Ci sono due indagati accusati esercizio abusivo della professione. Si tratta dei due falsi otorini scoperti ad Avellino centro, in seguito a un servizio di Luca Abete inviato di Striscia la Notizia. La donna - secondo le indagini avviate dalla Procura e carabinieri di Avellino - operava senza alcuna autorizzazione. La falsa otorina smascherata dall’inviato di Striscia non era iscritta neppure all’albo. In più i carabinieri avrebbero rilevato nel suo studio anche carenze igieniche sanitarie. Le indagini sono in corso. Al momento sono due gli indagati, la finta dottoressa e il proprietario dello studio. I militari dell’Arma hanno prelevato documentazione e altro materiale utile alle indagini.