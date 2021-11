Processo Cavalcavia sull'A16, l'Unione Consumatori si costituisce parte civile Domani appuntamento dinanzi al Tribunale di Cassino

Al via, domani, alle ore 11,30, dinanzi al Tribunale di Cassino, il processo per i cavalcavia dell'Autostrada A 16, la Napoli-Canosa, siti nella provincia di Avellino (cavalcavia n. 19, 20, 21 e 22).

"Ci costituiremo parte civile per tutelare gli automobilisti che hanno diritto di viaggiare su strade sicure, dove si effettuano le necessarie verifiche di sicurezza, si controlla lo stato di conservazione di ponti e cavalcavia, si eseguono tutti gli interventi di manutenzione che servono, sia ordinari che straordinari" annuncia l'avv. Almerigo Pantalone, dell'Unione Nazionale Consumatori che, insieme all’avv. Corrado Canafoglia, responsabile nazionale UNC per le azioni giudiziali di massa, rappresenta l'Unione Nazionale Consumatori e alcuni imprenditori agricoli danneggiati dalla chiusura dei cavalcavia autostradali.

"Troppo spesso si viaggia su strade colabrodo, su ponti pericolanti e ammalorati, privi delle giuste barriere stradali di sicurezza. In questa vicenda, poi, i danni economici e i disagi per gli utenti sono stati rilevanti, essendo stati per lungo tempo impossibilitati a percorrere vie di accesso importanti" conclude l'avv. Pantalone.