Violenza al carcere di Bellizzi: agente morso alla gamba da un detenuto Il Sappe: episodio inaudito, servono interventi urgenti

Ancora violenza nella Casa Circondariale di Avellino. Un detenuto problematico con patologie psichiatriche, in un raptus di inaudita violenza, ha fatto irruzione nel deposito dei farmaci, distruggendo tutto ciò che aveva a portata di mano. Il personale della Polizia Penitenziaria, seppure con grandi difficoltà, è riuscito a contenere l'esagitato. Durante l'azione di contenimento, l'Ispettore intervenuto sul posto subiva un profondo morso alla gamba da parte del detenuto ormai fuori controllo. Il detenuto è stato quindi ricoverato con procedura di urgenza alla struttura neuro/psichiatrica dell'Ospedale Civile di Solofra. “L'episodio riapre con evidente drammaticità sulla detenzione di soggetti problematici affetti da patologie psichiatriche dopo la chiusura degli OPG. Solidarietà e vicinanza all'Ispettore, oggetto della violenza del detenuto, graduato che non si è sottratto, per senso del dovere, al contenimento dell'esagitato ha dichiarato Emilio Fattorello, segretario nazionale per la Campania del Sindacato Autonomo Polizia Penitenziaria Sappe. Inoltre, sempre nel carcere di Avellino sono stati rinvenuti e sequestrati di quattro telefoni cellulari in uso illegale dai detenuti.

"La Polizia Penitenziaria in servizio presso la Casa Circondariale di Avellino, come sempre, riesce a garantire la legalità all'interno della struttura penitenziaria e la giusta esecuzione del proprio difficile mandato Istituzionale, pur operando in condizioni operative precarie”.

Per il Segretario Generale del SAPPE Donato Capece “servono interventi urgenti e strutturali che restituiscano la giusta legalità al circuito penitenziario intervenendo in primis sul regime custodiale aperto. I numeri degli eventi critici accaduti nelle carceri italiane nel primo semestre del 2021 sono allucinanti: 5.290 atti di autolesionismo, 44 decessi per cause naturali, 6 suicidi e 738 sventati dalla Polizia Penitenziaria, 3.823 colluttazioni, 503 ferimenti. In pratica, ogni giorno nelle carceri italiani succede qualcosa, ed è quasi diventato ordinario denunciare quel che accade tra le sbarre. le carceri sono un colabrodo per le precise responsabilità di ha creduto che allargare a dismisura le maglie del trattamento a discapito della sicurezza interna ed in danno delle donne e degli uomini della Polizia Penitenziaria”. Il leader nazionale del SAPPE denuncia, infine, come “la consistente presenza di detenuti con problemi psichiatrici è causa da tempo di gravi criticità per quanto attiene l’ordine e la sicurezza dell’Istituto. Il personale di Polizia Penitenziaria è stremato dai logoranti ritmi di lavoro a causa delle violente e continue aggressioni. Ed è grave che, pur essendo a conoscenza delle problematiche connesse alla folta presenza di detenuti psichiatrici, le Autorità competenti non sia ancora state in grado di trovare una soluzione”.