Fermato di notte al casello autostradale con la cocaina: denunciato 30enne I controlli dei carabinieri

I carabinieri della Compagnia di Baiano che hanno denunciato un 30enne di Avella, ritenuto responsabile di “Detenzione ai fini di spaccio di sostanze stupefacenti”. In nottata, i Carabinieri hanno bloccato all’uscita del casello autostradale di Baiano l’autovettura guidata dall'uomo. Il suo anomalo atteggiamento ha indotto i militari ad approfondire le verifiche. E' scattata la perquisizione personale e veicolare che ha permesso di rinvenire due involucri di cocaina (per un peso complessivo di circa un grammo e mezzo), nonché una modica quantità di hashish. La droga è stata sottoposta a sequestro e il trentenne denunciato in stato di libertà.