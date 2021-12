La polizia di Avellino consegna i doni ai bimbi della Pediatria del Moscati In vista del Natale

Nella mattinata odierna la Polizia di Stato Irpina ha fatto visita al Reparto di Pediatria dell’Azienda Ospedaliera Moscati di Avellino. L’attuale andamento della situazione epidemiologica non ha consentito, purtroppo, di incontrare i piccoli degenti, ma ciò non di meno i poliziotti hanno voluto testimoniare tutto l’affetto e la vicinanza nei confronti di chi soffre. Un gesto per allontanare la mente dalla loro situazione e donare un sorriso. L’incontro si è avuto nel piazzale antistante l’ingresso ospedaliero con il Dirigente Generale dell’Azienda Moscati, Dr. Renato Pizzuti, il Direttore del Reparto, Dr. Antonio Vitale e una rappresentanza del personale medico e infermieristico. Nella circostanza è stata appesa sull’albero di Natale allestito nella hall di ingresso una decorazione natalizia della Polizia di Stato, proprio a testimonianza dell’ormai consolidato slogan “Esserci Sempre”. La breve visita si è poi conclusa con la consegna di alcuni gadget, quali zainetti e cappellini istituzionali che saranno poi donati ai piccoli.