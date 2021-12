Entra nel ristorante a Mercogliano e preleva 400 euro dalla cassa: preso Si tratta di un uomo di Monteforte Irpino denunciato per furto dai carabinieri

Furto aggravato: è questa l’accusa di cui dovrà rispondere un uomo di Monteforte Irpino, già noto alle Forze dell’Ordine, denunciato dai carabinieri della stazione di Mercogliano.

L’indagine prende spunto dalla denuncia di un furto perpetrato qualche giorno fa all’interno di un ristorante di Mercogliano. Grazie all’esame delle immagini riprese dalle telecamere di sorveglianza e all’acquisizione di utili informazioni, i carabinieri della locale Stazione sono risaliti all’identificazione del presunto responsabile. Si tratta di un uomo di Monteforte Irpino che, munito di passamontagna, guanti e mascherina, dopo aver forzato la porta di ingresso del locale, asportava dal registratore di cassa la somma di 400 euro in denaro contante diviso in vario taglio. Identificato dai carabinieri, a suo carico è quindi scattato il deferimento in stato di libertà alla Procura della Repubblica di Avellino.