Avellino, rientra l'allarme bomba: la Conad riapre. Indagini in corso Polizia e carabinieri indagano sulla telefonata

Fortunatamente solo tanto caos e paura. E’ Rientrato l'allarme bomba alla Conad sulla Variante. Dopo il sopralluogo degli artificieri di Napoli, il supermercato è stato riaperto al pubblico. In mattina una telefonata anonima avvertiva della presenza di una bomba che sarebbe scoppiata di li a poco. Sul posto sono giunti i carabinieri e la polizia che hanno fatto evacuare il supermercato pieno di gente. Tutti fuori dipendenti e avventori. Anche il palazzo è stato fatto evacuare per precauzione. Fortunatamente non c’era nessun ordigno. Evidentemente si è trattato di uno scherzo di cattivo gusto, o un'azione di qualche mitomane. Fortunatamente non è accaduto nulla e dopo qualche ora tutto è tornato alla normalità. Il proprietario del supermercato ha annunciato che l'esercizio commerciale prolungherà l'orario di chiusura per venire incontro alla clientela.