Auto sbanda e finisce contro un guard rail: paura ma nessuna conseguenza grave L'incidente nella notte tra Flumeri e Grottaminarda

Auto sbanda, finisce contro un guard rail e dopo aver ruotato su se stessa si posiziona di traverso sulla carreggiata. E' successo nel territorio tra Flumeri e Grottaminarda. Alla guida della vettura un giovane del luogo. Ad allertare i soccorsi sono stati gli agenti della Cosmopol Giovanni Li Pizzi e Anthony D'Indio di passaggio in quel momento lungo la strada in questione in quali hanno effettuato che servizio di viabilità al fine di evitare ulteriori incidenti. La persona rimasta lievemente contusa, è stata trasportata al pronto soccorso dell'ospedale Frangipane per i relativi accertamenti. Nella stessa notte un'auto è uscita fuori strada in località Stratola anche in questo caso senza gravi conseguenze, per il conducente ed un passeggero accanto.