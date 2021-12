Avellino. Lite in famiglia, colpisce la sorella con una testata La donna trasportata al pronto soccorso del Moscati in codice rosso

Una lite in famiglia finisce in tragedia. Probabilente, complici i fumi dell'alcol, il giorno di Santo Stefano per una famiglia avellinese si è trasformata in un dramma. Una ragazza è finita al pronto soccorso in codice rosso, mentre il fratello è stato denunciato per lesioni. La lite è avvenuta alla fine del pranzo del 26 dicembre. Un litigio dovuto per futuli motivi, naturalmente. Non si conosce bene la dinamica, ma ad un certo punto l'uomo ha colpito la sorella al volto con una violenta testata. La donna è svenuta dal trauma. E' stata così subito soccorsa all'ospedale da altri parenti, dove è giunta con un codice rosso. I medici l'hanno medica immediatamente. Per lei 10 giorni di prognosi. Mentre il fratello ha rimediato una denuncia.