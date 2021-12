Investita da un'auto in centro ad Avellino, donna finisce in ospedale E' accaduto ieri sera nei pressi del tribunale

Brutto incidente in centro città. Una ragazza è stata investita da un'auto nei pressi del tribunale. La donna stava attraversando sulle strisce pedonali, quando è stata presa in pieno da una macchina guidata da un uomo che si è subito fermato per soccorrerla. La ragazza è stata trasportata in ospedale in codice rosso per le gravi ferite riportate. Sul posto a rilevare l'incidente gli agenti della polizia che hanno chiarito la dinamica. Sono in corso accertamenti per chiarire, invece, rsponsabilità nel sinistro stradale-