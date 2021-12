Autocisterna forata perde gas argon: paura a Grottaminarda La sua alta concentrazione, avrebbe potuto provocare asfissia e anche ustioni in caso di contatto

E' stata una pattuglia della polizia stradale di Grottaminarda, a notare proprio all'uscita del casello ufitano la fuoriuscita di gas da un'autocisterna forata. Il mezzo pesante proveniente dal nord Italia era diretto nella zona industriale di Flumeri per effettuare uno scarico.

Gli uomini diretti dal comandante Armando Mirra, hanno intuito subito la gravità della situazione, facendo giungere sul posto con immediatezza i vigili del fuoco dal vicino distaccamento.

Il mezzo è stato bloccato lungo la Variante, in una zona lontana dal centro abitato al fine di scongiurare pericoli per la pubblica incolumità e messo in sicurezza. Trasportava circa 15.000 chilogrammi di gas argon.

Una sostanza molto pesante, che si ottiene per distillazione dell'ossigeno e utilizzata in siderurgia, per saldature di acciai speciali e trattamenti termici. La sua alta concentrazione, avrebbe potuto provocare asfissia e anche ustioni in caso di un eventuale contatto con il prodotto. Chiusa al traffico la strada in entrambe le direzioni.

Da Napoli è giunta anche una squadra specializzata dei vigili del fuoco. Il mezzo in serata è stato poi scortato dalla polstrada fino a Manocalzati alla volta di uno stabilimento per essere completamente scaricato