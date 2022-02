Non risponde ai vicini, 47enne trovato morto in casa Inutili i soccorsi di caschi rossi e 118

I Vigili del Fuoco di Avellino intorno alle 20 sono intervenuti a Baiano in via Malta, per un soccorso ad un uomo, il quale solo in casa non rispondeva ai ripetuti richiami dei vicini. La squadra intervenuta dopo essere entrata in casa, ha purtroppo rinvenuto il corpo privo di vita del quarantasettenne.